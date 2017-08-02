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Газета.Ru

С космодрома Куру успешно запущена ракета Vega с двумя спутниками

С космодрома успешно стартовала ракета Vega с двумя спутниками
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С космодрома Куру во Французской Гвиане была успешно запущена ракета-носитель Vega с двумя спутниками.
Старт ракеты состоялся в 4.59 мск. Запуск транслировался на сайте французской компании Arianespace.
Задачей запуска является выведение на орбиту двух спутников - OPTSAT-3000, предназначенного для министерства обороны Италии, и Venµs для проекта Израильского космического агентства (ISA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).
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Гвиана Главное Франция
Arianespace Роскосмос
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