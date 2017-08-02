Биткоин превратился в две криптовалюты

Самая популярная в мире криптовалюта — биткоин — фактически превратилась 1 августа 2017 года в два самостоятельных электронных платежных средства. Произошло это в результате попытки устранить недостатки виртуальных денег, чему должно было поспособствовать новое программное обеспечение для обслуживания платежных переводов.



История биткоина началась в 2008 году, когда некий Сатоси Накамото, не то человек, не то группа людей, обрисовал в своей статье принцип существования абсолютно независимой электронной валюты. С тех пор каждый желающий мог стать обладателем новых денег, для чего нужно было лишь завести электронный кошелек. Биткоины достаются владельцу либо при покупке за государственные валюты, либо в процессе своего рода добычи — майнинга, когда владелец компьютера устанавливает на него специальную программу по обработке платежных операций всей системы. Именно сеть пользовательских компьютеров обслуживает все транзакции биткоина, сохраняя их взаимную связь и историю операций, которую нельзя ни отменить, ни изменить. Отсутствие единого центра позволяет существовать системе без каких-либо посредников. Платежи посредством биткоина публичны, но и анонимны, поскольку адрес, с которого поступили деньги, нельзя связать с реальным человеком. Если только он сам не захочет раскрыть себя.



Плюсы и минусы использования криптовалюты





Биткоины принимают к оплате в интернет-магазинах, их можно обменять на другие валюты на своеобразных биржах и даже привязать к картам систем MasterCard и Visa , что дает возможность получать наличные в банкоматах. В России биткоины обналичивают Qiwi «Яндекс.Деньги» , а также ряд специальных обменных площадок.

В процессе эволюции биткоина появилась необходимость во внедрении нового протокола SegWit2x, который должен был повысить скорость проведения платежных операций и снизить комиссию за перевод. В июле 2017 года начало перехода на новое программное обеспечение назначили на 1 августа, но часть пользователей решило от него отказаться. Это могло вызвать деление цепи транзакций на две отдельные ветви. Новая цепочка получила название bitcoin cash, став, фактически, новой криптовалютой.





Эксперты полагают, что будущее нового биткоина зависит от его признания представителями бизнеса, особенно — западного. Технический директор биржи Safello, член совета директоров Blockchain. Community Алексей ​Брагин рассказал РБК , что у bitcoin cash будет немного последователей, поскольку существует договоренность о поддержке основной ветки биткоина. Провести транзакцию с новым электронным платежным средством смогут не все, поэтому возможно полное исключение его из расчетов. Поскольку ожидаемое деление на две ветви несколько сдерживало рост цены биткоина, теперь стоимость его «старого» варианта может возрасти.