Facebook отключил искусственный интеллект, разработавший собственный язык

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости . Программисты социальной сети Facebook были вынуждены отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того как они создали собственный язык для коммуникации, сообщает International Business Times.

Издание отмечает, что изначально все боты общались на английском языке. Однако в последующем некоторые боты придумали язык для более быстрого общения между собой, а так как это противоречило целям проекта, то компании Facebook пришлось отключить их, а других агентов искусственного интеллекта перепрограммировать на общение исключительно на английском.