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Facebook отключил искусственный интеллект, разработавший собственный язык
Фото: © AFP 2017 / Jonathan Neckstrand
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Программисты социальной сети Facebook были вынуждены отключить чат-боты на базе искусственного интеллекта после того как они создали собственный язык для коммуникации, сообщает International Business Times.
Издание отмечает, что изначально все боты общались на английском языке. Однако в последующем некоторые боты придумали язык для более быстрого общения между собой, а так как это противоречило целям проекта, то компании Facebook пришлось отключить их, а других агентов искусственного интеллекта перепрограммировать на общение исключительно на английском.
Ранее глава SpaceX и Tesla Илон Маск назвал искусственный интеллект ключевой угрозой человечеству, однако основатель Facebook Марк Цукерберг раскритиковал такую позицию и заявил, что "искусственный интеллект сделает в будущем нашу жизнь лучше".
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