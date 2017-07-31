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Роскомнадзор запретил собирать данные пользователей «ВКонтакте» - СМИ
Согласно Федеральному закону «О персональных данных» обработка персональныъх данных пользователя соцсети «ВКонтакте» допускается лишь с согласия субъекта. Роскомнадзор запретил сторонним компаниям собирать открытую персональную информацию пользователей социальной сети ВКонтакте . Об этом сообщает газета Известия со ссылкой на разъяснение надзорного ведомства, направленное в адрес компании, собирающей соответствующие данные. Как отмечают в Роскомнадзоре, по Федеральному закону О персональных данных обработка персональных данных, доступ к которым предоставил их владелец, допускается, но лишь с согласия субъекта. В соответствии с пунктом 5.12 пользовательского соглашения сети ВКонтакте пользователь дает согласие только на доступ к информации, которую он размещает на персональной странице, в том числе к своим персональным данным , - отметили в ведомстве. При отсутствии соответствующего согласия данные пользователя не могут храниться, обрабатываться, либо передаваться.
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