Дуров высказался о переносе серверов Telegram в Иран

«Поступали сообщения о том, что иранский министр информационно-коммуникационных технологий Махмуд Ваези заявил, будто Telegram перенес часть своих серверов в Иран. Поскольку серверов Telegram в Иране нет, скорее всего это "лживые новости" или неточный перевод», - написал Дуров в своем канале в Telegram

Он также отметил, что иранский министр имел в виду другое, а именно «сеть доставки контента, (CDN), которую Telegram арендует для кеширования публичных данных во многих странах мира, в которых у нас нет своих серверов (например, в Турции, Ираке, Иране, Индии Индонезии или Аргентине)", - пояснил Дуров.

Ранее сообщалось, что у мессенджера возникли проблемы в России. Роскомнадзор заявил, что он будет заблокирован в России, если откажется выполнить требования закона об организаторах распространения информации.

В итоге Дуров все-таки предоставил Роскомнадзору все пять требуемых идентификаторов. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, Telegram начал работать в правовом поле страны.

Дуров согласился на включение мессенджера в реестр организаторов распространения информации и предложил Роскомнадзору взять данные из открытых источников. Но подчеркнул, что выполнять законы, не совместимые с защитой частной жизни и политикой конфиденциальности компании, не собирается.