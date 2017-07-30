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Запуск первой частной ракеты в Японии завершился неудачно
Фото: Twitter
Запуск первой в Японии ракеты, которую разработала частная компания Interstellar Technologies, завершился неудачно. Об этом сообщил в воскресенье разработчик в своем официальном Twitter.
"Сразу после старта возникли проблемы с получением телеметрии, в результате чего мы приняли решение в экстренном порядке остановить двигатель", - говорится в сообщении.
立ち上げ #momo_tf1 pic.twitter.com/snBnYT4r6q— いな (@ina111) 29 июля 2017 г.
Ранее сообщалось, что ракета стартовала с полигона недалеко от городка Таики на северном острове Хоккайдо. Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превысила 50 млн иен ($445 тысяч).
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