ВВС США и Силы самообороны Японии провели учения в районе Корейского полуострова

Два истребителя Сил самообороны Японии F-2 и два стратегических бомбардировщик ВВС США B-1 провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным испытанием баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщил журналистам глава японского МИД Фумио Кисида, по совместительству занимающий пост министра обороны после ухода в отставку Томоми Инады.



Учения прошли в районе между Корейским полуостровом и юго-западным японским островом Кюсю.



"В первой половине дня в воскресенье были проведены совместные учения с участием самолетов Японии и США. В связи с ухудшением ситуации с безопасностью на фоне пуска ракеты Северной Кореей мы намерены и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с США", - сказал он.



В субботу агентство ЦТАК сообщило о проведении успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвансон-14". Отмечается, что дальность полета ракеты составила 998 км, а максимальная высота - почти 3725 км. По данным министерства обороны Японии, ракета упала в Японское море в исключительной экономической зоне страны в 150 км к западу от небольшого острова Окусири, относящегося к Хоккайдо. Ведомство также отмечает, что по сравнению с последним запуском 4 июля высота полета возросла почти на 1 тыс. км, а время нахождения в воздухе увеличилось на пять минут.

