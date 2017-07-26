Как владельцев смартфонов обманом подписывают на платные услуги

Для мобильных телефонов нашли новый способ выманивать у нас деньги, причем, формально не нарушая закон. То, что на эту удочку попались уже многие, говорит активная дискуссия в соцсетях.

Схема такая: вы, не ожидая подвоха, просматриваете рекламу дополнительных услуг операторов мобильной связи, например, подписки на видео. И начинаете получать различные сообщения. Не бесплатно. А согласием на подключение этих услуг стал клик на ссылку "продолжить просмотр".





Хотя возможно, на странице где-то мелким шрифтом и было написано, что, нажав на "продолжить просмотр", абоненты дают согласие на получение новых услуг, предположил в беседе с "РГ" глава агентства "Телеком Дейли" Денис Кусков . Просто пользователь этого не успевает прочесть или заметить. И оспаривать это в суде будет и дорого, и долго. Поэтому эксперт советует абонентам не ходить ни по каким ссылкам и не смотреть не нужные им сайты.

Если же любопытство берет верх, то раза три в месяц надо проверять в своем личном кабинете на сайте сотовой компании, не появились ли новые услуги, советует эксперт.



Обычно в день за такие услуги снимают пять-десять рублей. И за месяц можно уйти в минус на 300 рублей. Это больше, чем цена минимального пакета услуг связи в месяц.



По-хорошему, о снятии денег сотовая компания должна предупреждать, отметил эксперт, и просить подтверждения.



За день за навязанные услуги снимают по 5-10 рублей. И за месяц можно уйти в минус на 300 рублей



Например, если с вас списывают ежемесячную абонентскую плату, то уже за пару дней до списания приходит смс, что стоит пополнить баланс, чтобы не заблокировали номер. И когда идет списание платы, то сотовая компания уведомляет, что снимает с абонентского счета деньги за тот или иной тариф.



Если же аналогичного предупреждения не было при списании денег за дополнительные услуги, на которые абонент был подписан "случайно", то стоит прийти в салон связи и попытаться вернуть деньги на свой абонентский счет. А в скором времени в России могут появиться специальные программы, которые будут блокировать такую навязанную подписку.



Пока же создано бесплатное мобильное приложение, которое позволяет определить, кто звонит вам с номеров, которых нет в вашей записной книжке. Приложение Kaspersky Who Calls еще распознает и блокирует звонки от мошенников.



Оценить новый уровень безопасности и комфорта могут пользователи устройств на платформах Android и iOS. Программа определяет входящий вызов, благодаря чему пользователь видит на экране смартфона не просто набор цифр, а название организации звонящего, ее вид деятельности или сведения о репутации номера.



Исходя из этой информации, можно решить, стоит ли отвечать на звонок.



В зависимости от настроек приложение информирует пользователя о мошеннических номерах и нежелательных звонках или автоматически блокирует их, избавляя от потенциальных угроз и вторжения в персональное пространство.



Пользователи могут сами загрузить нежелательные номера. И тогда вас будут информировать о звонках с них.