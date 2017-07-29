Корабль «Союз МС-05» успешно пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-05» пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции. Об этом в субботу, 29 июля, сообщили в Роскосмосе.

Касание и механический захват были произведены в 00.55 мск. На борту «Союза» находится экипаж в составе российского космонавта Сергея Рязанского , американца Рэндольфа Брезника и итальянца Паоло Несполи