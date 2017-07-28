

Российский пилотируемый космический корабль "Союз МС-05" с экипажем новой экспедиции в пятницу отправится с "Гагаринского старта" космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС), сообщили ТАСС в госкорпорации "Роскосмос".

"Запуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-05" запланирован на 18:41 мск 28 июля", - говорится в сообщении.



Пегги Уитсон.

Полет к МКС будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля "Рассвет" уже в 01:01 мск 29 июля. Апрельский запуск проходил по этой же схеме, а предыдущие три полета кораблей серии "Союз МС" осуществлялись по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными. Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Федор Юрчихин , американские астронавты Джек Фишер

Экипаж и план полета



Рязанский и Брезник полетят на МКС во второй раз, Несполи отправится на орбиту в третий раз. Планируемая продолжительность полета - 139 суток.



Одна из основных задач российской программы полета - выход в открытый космос Юрчихина и Рязанского, который планируется на август. Космонавты должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтировать оборудование с образцами, на которых проверяют воздействие условий космического пространства, отремонтировать узконаправленную антенну на служебном модуле "Звезда". Также ожидается, что россияне запустят в открытый космос первый российский наноспутник, созданный с использованием 3D-печати. Аппарат был отправлен на МКС 31 марта 2016 года.



Орбитальный гном



Как сообщил ранее Рязанский, индикаторами невесомости в "Союзе" станут игрушечный гном и модель первого искусственного спутника Земли. По его словам, по традиции индикатор невесомости выбирает командир, основной из них - маленький гном. Второй индикатор невесомости - модель первого спутника - изготовлен специалистами РКК "Энергии". Американский астронавт Рэндольф Брезник возьмет с собой плюшевого медвежонка.



Рязанский также сообщил, что первые испытания нового российского скафандра "Орлан-МКС" проведет в открытом космосе в августе космонавт Федор Юрчихин. По словам Рязанского, выход на 90% будет посвящен научным задачам: запуску научных микроспутников, работе с выставленными в открытом космосе планшетами с научными экспериментами, подготовке модуля "Поиск" для проведения из него выходов в открытый космос в будущем.



Он уточнил, что намерен работать в выходные и свободное время, чтобы компенсировать отсутствие третьего члена российского экипажа. По его словам, программа у него с Юрчихиным очень насыщенная - это эксперименты по физике, химии, биологии, медицине, экологии.



Также Рязанский сообщил, что после возвращения из космоса не исключает участия в наземном эксперименте по имитации полетов в дальний космос SIRIUS.



Кроме того, члены экипажа отметили, что намерены активно пользоваться социальными сетями для информирования общественности о работе в космосе.



О корабле



"Союз МС-05" станет 51-м кораблем серии "Союз", запущенным к МКС. Первый "Союз МС" отправился в космос 7 июля 2016 года. В составе МКС он находился до 30 октября 2016 года, когда вернул трех космонавтов на Землю. Второй корабль этой серии был запущен 19 октября 2016 года и вернулся 10 апреля 2017-го, третий "Союз МС" стартовал 17 ноября 2016 года и сейчас находится в составе станции.



"Союз МС" (МС - "модернизированные системы") входит в семейство кораблей "Союз", первый запуск которых состоялся в 1966 году, а первый пилотируемый полет - в 1967 году. "Союз МС" создан путем глубокой модернизации кораблей серии "Союз ТМА" (эксплуатировались в 2002-2011 годах). У кораблей обновили командно-телеметрическую систему, способную работать через спутники-ретрансляторы "Луч", установили новую систему сближения и стыковки "Курс-НА", улучшили систему электропитания, также теперь солнечные батареи вырабатывают больше энергии.