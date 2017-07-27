Зарядить на майнинг: экстрасенсы нашли новый способ заработать на россиянах

Люди, называющие себя ясновидящими, начали заряжать видеокарты на майнинг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на YouTube-канал Like News.

Like News опубликовал видео, которое демонстрирует, как «парапсихолог-целитель» Элена Гамаюн проводит такой обряд. В кадре также присутствует клиентка женщины, которая принесла одну видеокарту. Как отмечает РИА Новости, эта карта «довольно старая и не подходит для добычи криптовалюты». Кроме того для майнинга обычно используют сразу несколько видеоускорителей, подчеркивает агентство.

По словам Гамаюн, ее задача – «соединить» клиентку с картой, чтобы в ее жизнь вошли деньги. По ходу обряда девушка держит видеокарту в левой руке и делает дыхательные упражнения, а Гамаюн бьет по поющей чаше и читает мантры.

Майниг представляет собой способ добычи криптовалюты (например, биткоинов), суть которого сводится к математическим вычислениям с помощью видеокарт.