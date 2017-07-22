Компьютер предсказал порядок смертей в «Игре престолов»



Ученый из Центра сетевых наук Центрально-Европейского университета разработал компьютерный алгоритм, выстроив модель отношений между 94 главными персонажами телесериала «Игре престолов». Алгоритм определил вероятность смерти героев в двух предстоящих сезонах. С подробностями можно ознакомиться на сайте центра

Математик Милан Яносов построил граф, вершины которого (точки) – это персонажи сериала. Отрезками ученый соединил пары точек, если персонажи были знакомы друг с другом раньше. Построив картинку, математик попытался определить вероятность смерти всех на данный момент живых персонажей, сравнив их с 61 персонажами, которые погибли в предыдущие сезоны. Для этого ученый классифицировал данные методом опорных векторов. Это метод машинного обучения, цель которого – классифицировать входные наборы данных в один из двух классов.



Результаты показали, что с наибольшей вероятностью (0,95) погибнет Тиена Сэнд – незаконнорожденная дочь принца Оберина Мартелла. Вторым кандидатом на выбывание из сериала с вероятностью 0,91 стала любимица зрителей Дейенерис Таргариен. Серый Червь, которого Дейенерис избрала командиром Безупречных, погибнет с вероятностью 0,91. Неуравновешенному и жестокому подростку Робину Аррену алгоритм предсказал гибель с вероятностью 0,90. На пятом месте разместились Бриенна Тарт и бывший оруженосец Тириона Ланнистера Подрик Пейн. Оба персонажа умрут с вероятностью 0,90.



Среди счастливчиков оказался Тирион Ланнистер. Его шансы умереть алгоритм оценил не так высоко (0,52). Также повезло Петиру Бейлишу. Хитрый и изворотливый персонаж погибнет с вероятностью 0,50.