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Россия нашла замену транспортным самолетам «Руслан»
ФГУП «Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского» (ЦАГИ) представил проект перспективного тяжелого дальнего транспортного самолета, который задуман как замена Ан-124 «Руслан». Его назовут «Слоном», сообщает неформальный блог Центра анализа стратегий и технологий (Центр АСТ).
Он был представлен в ходе Московского авиационно-космического салона МАКС-2017.
Как отмечается в блоге, необходимость нового «тяжеловеса» объясняется моральным и техническим устареванием Ан-124, его неконкурентоспособностью на мировом рынке авиационных перевозок генеральных грузов, сокращением ресурса и усложнение технического обслуживания Ан-124 и его двигателей Д-18Т, так как запчасти для самолета производились на Украине. Сейчас разработчик «Руслана» не выполняет свои обязательства по техническому обслуживанию самолетов.
«Слон» предназначен для перевозки грузов массой до 150 тонн на дальность более 7000 км при скорости 850 км/ч, при базировании на ВПП длиной 3000 м. Его максимальная нагрузка составляет 180 тонн.
Предполагается, что он будет летать на двигателях ТРДД ПД-35 взлетной тягой 30...35 тс. ПД-35 создается совместно пермским АО «Авиадвигатель» и рыбинским НПО «Сатурн». В проект двигателя за шесть лет предполагается вложить 180 миллиардов рублей.
«Руслан» был разработан в 1980-х годах в ОКБ им. О. К. Антонова. Первый полет он совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. До 2005 года являлся самым грузоподъемным в мире серийным грузовым самолетом, а до 1988 года считался самым крупным самолетом в мире.
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