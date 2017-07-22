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После кибератаки сайт знакомств выплатит пользователям 11 млн долларов
Суд в США одобрил соглашение, достигнутое в рамках урегулирования спора между сайтом знакомств Ashley Madison и его пользователями, личные данные которых были похищены в результате кибератаки. Владельцы интернет-портала выплатят пострадавшим 11,2 миллиона долларов, передает ТАСС.
Решение является предварительным. Точка в деле будет поставлена в ноябре. Поэтому сумма выплат может незначительно измениться.
Хакеры взломали базирующийся в Канаде интернет-портал в 2015 году. В результате атаки личные сведения миллионов пользователей Ashley Madison были выложены в интернет. В этом массиве информации оказались данные правительственных чиновников из США и Великобритании, руководителей компаний из Европы и Северной Америки.
Аудитория сайта Ashley Madison превышает 35 миллионов пользователей из 48 стран.
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