После кибератаки сайт знакомств выплатит пользователям 11 млн долларов

Суд в США одобрил соглашение, достигнутое в рамках урегулирования спора между сайтом знакомств Ashley Madison и его пользователями, личные данные которых были похищены в результате кибератаки. Владельцы интернет-портала выплатят пострадавшим 11,2 миллиона долларов, передает ТАСС

Решение является предварительным. Точка в деле будет поставлена в ноябре. Поэтому сумма выплат может незначительно измениться.

Хакеры взломали базирующийся в Канаде интернет-портал в 2015 году. В результате атаки личные сведения миллионов пользователей Ashley Madison были выложены в интернет. В этом массиве информации оказались данные правительственных чиновников из США и Великобритании, руководителей компаний из Европы и Северной Америки.

Аудитория сайта Ashley Madison превышает 35 миллионов пользователей из 48 стран.