Миллионы людей не смогут обновить Windows

Владельцы компьютеров, работающих на базе процессоров Intel Atom Clover Trail, в ближайшее время не смогут установить обновление операционной системы Windows 10 Creators Update, сообщает ZDNet.

Речь идет, в частности, об устройствах с процессорами Intel Atom Z2760, Atom Z2520, Atom Z2560 и Atom Z2580. Владельцы таких ноутбуков после установки обновления видят малоинформативное системное сообщение: "Windows 10 больше не поддерживается на данном ПК".

В компании Acer, среди прочих выпускавшей устройства на этих процессорах, сообщили, что сотрудничают с Microsoft для исправления несовместимости.

Эксперты полагают, что в том случае, если ошибка не будет исправлена, то множество компьютеров формата "2 в 1" (планшет с отстегивающейся клавиатурой) останутся с версией Windows 10 Anniversary Update, поддержка которой прекратится в начале 2018 года, а это чревато снижением уровня безопасности.