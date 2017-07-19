В ДВФУ разработали программу для 3D-визуализации «гектаров»

Аспирант Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Дмитрий Федчун разработал программу для оперативного создания планов и 3D-моделей земельных участков. Как считают в вузе, программа может быть полезна получателям "дальневосточных гектаров" - с ее помощью они смогут быстро подобрать землю под свои планы и запросы.

По словам разработчика, на которые ссылается пресс-служба ДВФУ, в программу вводится кадастровый номер участка, после чего алгоритм строит 3D-модель рельефа. По ней автоматически создается чертеж в необходимом масштабе. В работе используются открытые данные карты Open street map, публичные кадастровые карты, спутниковые снимки и другая информация о рельефе, строениях и объектах. Программа, которую назвали "Быстрый план участка" генерирует модель участка и оценивает возможности его дальнейшего использования всего за полчаса.

Дмитрий Федчун подчеркивает, что программа позволяет распланировать и проанализировать любой участок без топографической съемки и, соответственно, дополнительных затрат. Пока она действует в тестовом режиме. Впоследствии программе добавят функций - она сможет анализировать особенности территории, показывая как падает свет и дуют ветра, и, с учетом этого и рельефа местности, предлагать оптимальный вариант размещения объектов.

- По закону земельный участок предоставляется гражданину Российской Федерации в безвозмездное пользование однократно. Чтобы сделать осознанный выбор, мы рекомендуем пользоваться различными современными инструментами, яндекс-картами, снимками со спутника, использовать возможности радиоуправляемых летательных аппаратов - квадрокоптеров. Они отлично справляются с задачей фотосъемки, предоставляя максимально детальную картину, - советует заместитель генерального директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Денис Кузин

Кстати

Генеративное проектирование, которым занимается Дмитрий Федчун - это новое научное направление, объединяющее архитектуру, искусство и программирование.