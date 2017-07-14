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Систему Siri признали опасной
Система голосового помощника Siri опасна для держателей карт Сбербанка и «Тинькофф банка». Система способна переводить деньги с одной карту на другую, не требуя разблокировки смартфонов. Об этом сообщают «Ведомости».
В частности, система Siri переводит деньги в sms-банкинге Сбербанка. Голосовой помощник в том числе отправляет код верификации на номер 900. В «Тинькофф банке» перевод происходит даже без подтверждения транзакции. На смартфонах системы Android подобной проблемы нет, так как голосовая системы «Ok Google» требует разблокировать телефон перед тем, как совершать денежные переводы. В настоящий момент специалист Сбербанка и Apple работают над тем, чтобы внести такие изменения в операционную систему, которые не позволили бы совершать денежные переводы на заблокированном телефоне. Ежедневно клиенты Сбербанка совершают 3 миллиона платежей. Эксперты советуют скрывать sms-сообщения, появляющиеся на экране мобильного устройства от посторонних. Таким образом пользователи смогут обезопасить себя об попыток злоумышленников перевести деньги на свой счёт.
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