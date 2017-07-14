«Госуслуги» заражены: почему портал не принимает меры

BFM Руководитель отдела антивирусных разработок Dr.Web Сергей Комаров заявил, что вредоносный код, внедренный в страницы портала госуслуг, «может заработать в любой момент». Об этом сообщает

«Мы нашли несколько страниц скомпрометированных на сайте «Госуслуги», и сейчас прямой опасности для посещения нет, но существует потенциальная опасность. <…> Люди, приходящие на сайт «Госуслуги», могут быть перенаправлены на вредоносные страницы, или у них может быть исполнен вредоносный код в их браузерах. Мы не можем сказать достоверно, использовался ли этот внедренный вредоносный код ранее или нет», - пояснил Комаров.

Накануне, 13 июля, компания-разработчик антивирусов Dr.Web заявила об обнаружении на портале госуслуг неизвестного вируса. По данным компании, вирус незаметно связывал браузер любого посетителя с одним из не менее 15 доменных адресов, зарегистрированных на неизвестное частное лицо. При этом несколько адресов принадлежали нидерландским компаниям.

Комапания Dr.Web направила в техподдержку "Госуслуг" сообщение о вирусе, но никакого ответа не получила. Как отмечает BFM, чиновники либо не успели, либо просто не стали заниматься этой проблемой.