Мобильный оператор "Билайн" предупредил пользователей о сбоях в сети. Об этом сообщает Рамблер.

"Сегодня из-за кратковременного сбоя у вас могут быть сложности со связью. Мы уже ведем восстановительные работы", - говорится в сообщении, которое получили абоненты оператора.

В сообщении уточняется, что работы будут завершены до 23:00 среды.