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В работе "Билайна" произошел сбой
Мобильный оператор "Билайн" предупредил пользователей о сбоях в сети. Об этом сообщает Рамблер.
"Сегодня из-за кратковременного сбоя у вас могут быть сложности со связью. Мы уже ведем восстановительные работы", - говорится в сообщении, которое получили абоненты оператора.
В сообщении уточняется, что работы будут завершены до 23:00 среды.
19 мая произошла авария у оператора мобильной связи "Мегафон", что привело к перебоям со связью в Москве, Московской области и Приволжье. Проблемы испытывала и "дочка" "Мегафона" Yota.
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