"Аллигатор" сделают складным

- Сухопутную версию вертолета в процессе модернизации планируется оснастить механизмом складывания лопастей несущих винтов, поскольку эта технология уже освоена на палубном варианте машины, - рассказали в холдинге.

Складывающимися винтами оснащен морской Ка-52К "Катран". Для компактного размещения в корабельных ангарах складные у "Катрана" не только лопасти винтов, но и крылья - они также усилены для подвески тяжелого вооружения.

О грядущей модернизации "Аллигаторов" стало известно в конце июня.

- После практической работы в Сирии у нас есть определенные пожелания. Ка-52 отлично зарекомендовал себя там, но совершенству нет предела, поэтому мы обговорили с разработчиками основных боевых узлов вопросы модернизации с целью повышения эффективности этой машины, - рассказал замминистра обороны по вооружению Юрий Борисов во время посещения авиазавода "Прогресс", где собирают Ка-52.

Речь идет в первую очередь о совершенствовании оптоэлектронного комплекса - для работы с новой управляемой ракетой "Вихрь" и увеличения прицельной дальности, - а также унификации вооружения вертолетных семейств Камова и Миля.