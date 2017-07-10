УрФУ и российская компания Cognitive Technologies будут вместе готовить робототехников

Уральский федеральный университет (УрФУ) и российская компания Cognitive Technologies начали совместную образовательную программу по подготовке специалистов в области робототехники и роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Cognitive Technologies.



"Студенты университета смогут принимать участие в реальных прорывных проектах по созданию умной сельхозтехники - работах, находящихся на первом крае мировой прикладной науки, тем самым получать неоценимый опыт, повышать свою квалификацию", - сказал ректор УрФУ Виктор Кошкаров.



Программа "Урал Когнитив Агро" рассчитана до 2020 года. Ее основная цель - повысить эффективность отечественных сельхозпредприятий благодаря использованию роботизированных систем и искусственного интеллекта. Для этого организаторы намерены собрать международную команду специалистов, в том числе из студентов УрФУ. Они смогу принять участие в воркшопах по таким направлениям, как компьютерное зрение и нейронные сети в контексте сельского хозяйства.



Планируется, что за время работы программы будут подготовлены более 200 квалифицированных специалистов в области искусственного интеллекта и робототехники. В УрФУ ожидают, что около 340 студентов и специалистов смогут принять участие в "Урал Когнитив Агро".



Суммарные инвестиции в программу в течение ближайших трех лет, как ожидают в Cognitive Technologies, достигнут 3 млрд рублей, из которых собственных - около 800 млн рублей, а еще более 2 млрд составят привлеченные средства. При этом экономический эффект от реализации программы ожидается на уровне не менее 20-30 млрд рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.



По данным международной консалтинговой компании J’son & Partners Consulting, российское сельское хозяйство по уровню производительности труда отстает от Германии в три раза, а по урожайности - в 2,5 - 3 раза. Эксперты "Урал Когнитив Агро" считают, что реализация программы позволит практически ликвидировать отставание к 2022 году.