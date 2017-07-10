В России запускается проект по роботизации сельского хозяйства

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости . Группа компаний Cognitive Technologies (российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств) и Уральский федеральный университет (УрФУ) запускают международную программу роботизации сельского хозяйства "Урал Когнитив Агро". Соответствующее соглашение стороны подпишут в понедельник в рамках форума "Иннопром-2017", сообщили РИА Новости в компании.

Программа рассчитана до 2022 года, ожидается, что она стартует в течение ближайших месяцев в России, Бразилии и Аргентине. Предполагается, что инвестиции в "Урал Когнитив Агро" в ближайшие три года составят порядка 3 миллиардов рублей. Это будут как собственные средства (порядка 800 миллионов рублей), так и привлеченных инвесторов.

Суть программы

"Целью программы является существенное повышение эффективности ключевых показателей отечественных сельхозпредприятий за счет использования роботизированных систем и технологий искусственного интеллекта (ИИ)", — сказали в компании.

Программа предполагает ведение разработок технологий ИИ, аппаратных решений в приложении к задачам роботизированного сельского хозяйства (сенсоры, вычислители), создания наземных и воздушных роботизированных систем.

Также планируется проведение образовательных мероприятий в сфере компьютерного зрения, нейронных сетей в приложении к аграрной тематике, в которых наряду со специалистами компаний-разработчиков будут участвовать стажеры УрФУ. За время работы программы планируется подготовить более 200 квалифицированных специалистов по ключевым направлениям ИИ и робототехники в приложении к задачам smart agriculture ("умное" сельское хозяйство).

УрФУ готов предоставить промышленным партнерам порядка 340 студентов и специалистов для участия в совместных разработках. В свою очередь, Cognitive Technologies предоставит менторов для организации и проведения воркшопов, а также обеспечит участие студентов и стажеров УрФУ в реальных проектах по созданию беспилотных сельскохозяйственных транспортных средств и в других направлениях smart agriculture.

По словам президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, для реализации программы будет сформирована международная команда специалистов, куда войдут представители ведущих российских и зарубежных университетов, а также крупнейших промышленных компаний, специализирующихся в области smart agriculture. В число партнеров проекта также входит ряд сельхозпредприятий Урала, которые планируют предоставлять свои площади для проведения испытаний беспилотной техники.

Стороны рассчитывают, что экономический эффект от реализации программы составит не менее 20-30 миллиардов рублей за счет внедрения роботизированных производственных комплексов.

Экспертные данные

По данным международных аналитиков, которые привели в компании, использование роботизированных комплексов в сельском хозяйстве позволяет повысить в среднем на 50-70% эффективность бизнес-процессов, благодаря снижению расхода ГСМ, сокращению потерь воды, электроэнергии, увеличить качество уборки урожая за счет снижения потерь сельхозпродукции (до 60-80%) и оптимизации основных рабочих процессов, повысить урожайность в 1,5–2 раза, до 80% сократить стоимость посадки культур.

По данным J`son & Partners Consulting, производительность труда в российском аграрном секторе в настоящее время отстает от Германии в три раза. Фактическая урожайность России также уступает Германии и США в 2,5-3 раза. По мнению аналитиков, использование smart agriculture сможет сократить это отставание.