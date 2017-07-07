Популярный в России мессенджер отключился

Мессенджер Telegram, по состоянию на конец мая входивший в пятерку наиболее популярных в России, пережил кратковременный сбой вечером в пятницу, седьмого июля. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в соцсетях.

По их словам, в течение некоторого времени наблюдались проблемы с доставкой сообщений - послания приходили с задержками.

@durov что-то телеграм последнее время не ок работает... уведомления о новых сообщениях в частности. — Артемий (@artemij1000) 7 июля 2017 г.

Согласно информации компании App Annie, регулярно составляющей рейтинги популярности мессенджеров в России, Telegram находится на четвертом месте по числу скачиваний среди отечественных пользователей. Первые три места занимают WhatsApp, Viber и Skype, замыкает "пятерку лучших" Facebook Messenger.