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Российская Газета

Популярный в России мессенджер отключился

Популярный в России мессенджер отключился
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Мессенджер Telegram, по состоянию на конец мая входивший в пятерку наиболее популярных в России, пережил кратковременный сбой вечером в пятницу, седьмого июля. Об этом свидетельствуют жалобы пользователей в соцсетях.
По их словам, в течение некоторого времени наблюдались проблемы с доставкой сообщений - послания приходили с задержками.
Согласно информации компании App Annie, регулярно составляющей рейтинги популярности мессенджеров в России, Telegram находится на четвертом месте по числу скачиваний среди отечественных пользователей. Первые три места занимают WhatsApp, Viber и Skype, замыкает "пятерку лучших" Facebook Messenger.
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