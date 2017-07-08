Ученые раскрыли секрет быстрого сна

Ученые рассказали о возможности выспаться, если не хватает времени на сон. Об этом говорится в исследовании сомнологов.

Эксперты считают, что человек может выспаться за два часа, если он знаком с техникой полифазного сна. Речь идет о технике пяти основных режимов. Первый режим Dimaxion подразумевает 30-минутный сон каждые шесть часов. Так человек за 24 часа тратит на сон только два часа.