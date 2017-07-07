Всевидящее око: в России впервые вживили человеку киберглаз

В России впервые имплантировали киберсетчатку, которая является частью системы бионического зрения. Операция была проведена 30 июня в НИЦ офтальмологии ФГБОУ ВО РНИМУ имени Н.И. Пирогова, сообщают "Известия" .

Зрение получил 59-летний мужчина, который полностью ослеп из-за наследственного дегенеративного заболевания глаз. Ему вживили бионический имплант "Аргус-2".

"Его выбирали из тысячи людей с одинаковой патологией – пигментной дегенерацией сетчатки. Это обычный гражданин России, 59-летний житель Челябинска, по профессии фрезеровщик. У него финишная стадия развития болезни, когда уже нет предметного зрения <...> На момент операции у него был также снижен слух. Это первый случай установки "киберглаза" пациенту с низким слухом", - рассказывает директор НИИ Христо Тахчиди.

Специалист отметил, что пока чип "Аргуса" не включен, так как глаза должны восстановиться. После того, как он включится, пациент будет видеть пиксельную картинку.

"Например, он сможет отличить ребенка от взрослого, толстого человека от худого. Но люди одной комплекции покажутся ему одинаковыми", - уточняет Тахчиди.

В дальнейшем эту технологию усовершенствуют, чтобы пациенты могли видеть картинку подобно той, что обычно видят люди.