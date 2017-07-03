Опубликованы неожиданные подробности об iPhone 8

Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, известный своими прогнозами относительно будущих продуктов Apple , в очередной раз поделился информацией о том, какими будут следующие смартфоны компании.

Так, по его словам, во втором полугодии 2017 года Apple выпустит три модели iPhone - с диагональю экрана 4.7, 5.5 и 5.2 (по другим данным - 5.8) дюйма.

Одна из моделей, оснащенная матрицей OLED, будет иметь экран с максимально тонкими рамками, а также получит виртуальную домашнюю кнопку. Правда, встроить отпечаток пальца в нее не получится. Не исключено, что сканер перенесут на заднюю панель.

Модель с OLED-экраном также будет поддерживать 3D-сканирование для распознавания владельца по лицу. Эта же модификация вместе с 5.5-дюймовой версией получит три гигабайта оперативной памяти, в то время как 4.7-дюймовый iPhone - только два гигабайта.

Все три модели будут оснащены постоянной памятью объемом 64 или 256 гигабайт, передает заявление Мин-Чи Куо сайт Street insider.

Ранее в этом месяце инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал в своем блоге рамку экрана iPhone 8.

Одна из моделей, оснащенная матрицей OLED, будет иметь экран с максимально тонкими рамками, а также получит виртуальную домашнюю кнопку. Правда, встроить отпечаток пальца в нее не получится. Не исключено, что сканер перенесут на заднюю панель.

Модель с OLED-экраном также будет поддерживать 3D-сканирование для распознавания владельца по лицу. Эта же модификация вместе с 5.5-дюймовой версией получит три гигабайта оперативной памяти, в то время как 4.7-дюймовый iPhone - только два гигабайта.

Все три модели будут оснащены постоянной памятью объемом 64 или 256 гигабайт, передает заявление Мин-Чи Куо сайт Street insider.

Ранее в этом месяце инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал в своем блоге рамку экрана iPhone 8.