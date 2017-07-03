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Опубликованы неожиданные подробности об iPhone 8
Фото: bgr.com
Аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, известный своими прогнозами относительно будущих продуктов Apple, в очередной раз поделился информацией о том, какими будут следующие смартфоны компании.
Так, по его словам, во втором полугодии 2017 года Apple выпустит три модели iPhone - с диагональю экрана 4.7, 5.5 и 5.2 (по другим данным - 5.8) дюйма.
Одна из моделей, оснащенная матрицей OLED, будет иметь экран с максимально тонкими рамками, а также получит виртуальную домашнюю кнопку. Правда, встроить отпечаток пальца в нее не получится. Не исключено, что сканер перенесут на заднюю панель.
Модель с OLED-экраном также будет поддерживать 3D-сканирование для распознавания владельца по лицу. Эта же модификация вместе с 5.5-дюймовой версией получит три гигабайта оперативной памяти, в то время как 4.7-дюймовый iPhone - только два гигабайта.
Все три модели будут оснащены постоянной памятью объемом 64 или 256 гигабайт, передает заявление Мин-Чи Куо сайт Street insider.
Ранее в этом месяце инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал в своем блоге рамку экрана iPhone 8.
Одна из моделей, оснащенная матрицей OLED, будет иметь экран с максимально тонкими рамками, а также получит виртуальную домашнюю кнопку. Правда, встроить отпечаток пальца в нее не получится. Не исключено, что сканер перенесут на заднюю панель.
Модель с OLED-экраном также будет поддерживать 3D-сканирование для распознавания владельца по лицу. Эта же модификация вместе с 5.5-дюймовой версией получит три гигабайта оперативной памяти, в то время как 4.7-дюймовый iPhone - только два гигабайта.
Все три модели будут оснащены постоянной памятью объемом 64 или 256 гигабайт, передает заявление Мин-Чи Куо сайт Street insider.
Ранее в этом месяце инсайдер Бенджамин Гескин опубликовал в своем блоге рамку экрана iPhone 8.
#iPhone8 Screen Bracket Frame (Foxconn's picture) pic.twitter.com/yar06AORc5— Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) 2 июля 2017 г.
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