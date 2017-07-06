Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с коммуникационным спутником

Ракета Falcon 9 компании SpaceX стартовала с космодрома на мысе "Канаверал" (Флорида) со спутником связи Intelsat 35e, трансляцию запуска ведет портал Space Flight Now.

Старт ракеты был дан в 19:38 по времени Восточного побережья США в среду (02:38 мск четверга).

В воскресенье и понедельник старт ракеты-носителя с грузом дважды отменялся автоматикой ракеты за несколько секунд до старта.

Ракета Falcon 9 впервые выполняет запуск спутника для оператора Intelsat.

Для SpaceX это десятый старт Falcon 9 за последние десять дней. С учетом тяжести спутника (его вес достигает 7,5 тонн), компания приняла решение не осуществлять посадку первой ступени ракеты-носителя после старта.