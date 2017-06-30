Определен самый мощный смартфон в мире

Разработчики программы-бенчмарка AnTuTu, предназначенной для измерения производительности мобильных устройств, представили новую версию рейтинга самых мощных смартфонов за май 2017 года.

Лидером списка стал недавно анонсированный HTC U11 - он набрал более 180 тысяч баллов. Второе место занял iPhone 7 Plus, лидировавший на протяжении нескольких месяцев с результатом 174 тысячи баллов. Остальные места в пятерке лучших достались Xiaomi Mi6 (согласно новым проверкам, он больше не является самым мощным смартфонов в мире), Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+.

Места с шестого по десятое в рейтинге AnTuTu разделили между собой iPhone 7, а также китайские модели OnePlus 3T, OnePlus 3, LeEco Le Pro 3 и LeEco Le Max 2.