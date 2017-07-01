В России вступает в силу закон об электронном больничном листе



У россиян с 1 июля появится возможность оформления электронного больничного листа, соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин

Прежде для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам по закону требовалось предъявить больничный, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке. Закон предусматривает возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Он будет иметь равную силу с "обычным" больничным.





Как рассказала ранее врио начальника управления организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая , изъявили готовность "порядка 700 крупных медицинских организаций участвовать в выдаче электронных листков нетрудоспособности".

По ее словам, введение электронных больничных листов позволит убрать риск использования поддельных больничных.



Как отметил секретарь Федерации независимых профсоюзов России Игорь Шанин, благодаря использованию электронных больничных "снизится документооборот, появится новый вид оперативного контроля как со стороны самого работника, так и со стороны системы", а также "восстановится и будет укрепляться система межведомственного контроля".