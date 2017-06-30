Новая орбитальная станция сможет работать вечно

После 2024 года на смену Международной космической станции (МКС) придет российская орбитальная станция. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на годовой отчет Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

В корпорации заявили, что эта станция не будет иметь ограничений по срокам эксплуатации за счет полностью заменяемых модулей.

Российская орбитальная станция будет представлять собой околоземную пилотируемую космическую станцию. Ее цель будет заключаться в сохранении российского присутствия на околоземной орбите после прекращения работы МКС.

Там будут отрабатываться технологии для полетов на Луну и участия в других программах по освоению дальнего космоса. Станция сможет принимать и обслуживать иностранные корабли.

Для строительства и эксплуатации Российской орбитальной станции РКК «Энергия» предложила привлечь отечественных и иностранных инвесторов, а также частные компании.

Ранее эксплуатацию МКС продлили до 2024 года. Обсуждается возможность продления ее работы до 2028 года.