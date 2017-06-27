Разработчики Telegram пообещали пользователям обход блокировки «в два клика»

Разработчики Telegram работают над простым методом обхода возможной блокировки мессенджера в России. Об этом во вторник, 27 июня, они сообщили на своем канале в приложении.

«Дорогие подписчики! Сейчас команда Telegram активно работает над простым методом обхода возможной блокировки Telegram в России. Обещаем, что это будет делаться в два клика, а справиться сможет абсолютно любой из вас», — говорится в сообщении.

Разработчики пообещали подробнее рассказать о методах обхода блокировки «в ближайшие дни».

23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров объявил разработчику приложения Павлу Дурову о блокировке Telegram в случае, если руководство сервиса не предоставит данные для его включения в реестр организаторов распространения информации. Руководитель ведомства также упрекнул владельца мессенджера в потворстве террористам, которые его используют. По данным ФСБ , смертник, устроивший теракт в подземке Петербурга, использовал Telegram для связи с зарубежными кураторами, чтобы скрыть «свои преступные замыслы на всех стадиях организации и подготовки террористического акта».

В свою очередь основатель Telegram обвинил ФСБ в спекуляциях на тему теракта в метро. По его словам, оконечное шифрование в мессенджере защищает всех пользователей, в частности, от «атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников». Дуров полагает, что ослабление шифрования во всех мессенджерах приведет к подрыву национальной безопасности России и позволит иностранным спецслужбам получить доступ к переписке россиян. Владелец Telegram полагает, что риск терактов не исчезнет, поскольку координироваться они могут и с помощью одноразовых телефонов через обычные эсэмэс.