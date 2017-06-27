Вирус-вымогатель Petya атаковал российские и украинские компании

Вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании Group-IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз.

"Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Petya. Он блокирует компьютеры и требует 300 долларов в биткоинах. Атака произошла около 14.00. Судя по фотографиям, это криптолокер Petya. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry", — сказали в пресс-службе компании.

По данным компании, среди жертв кибератаки оказались сети "Башнефти" "Роснефти" , а также украинских компаний "Запорожьеоблэнерго", "Днепроэнерго" и "Днепровской электроэнергетической системы".