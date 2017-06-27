Главные события у вас в почте
NASA опубликовало фото рассвета на Сатурне
Фото: 360tv.ru
Космический зонд «Кассини» сделал фото рассвета на Сатурне. Снимок опубликовало NASA, сообщил сайт «Ura.ru».
По данным издания, снимок сделан 31 марта 2017 года с расстояния примерно в один миллион километров с помощью широкоугольной камеры. На фото виден темный силуэт планеты и опоясывающие ее ледяные кольца.
В мае 2017 года «Кассини» сделал снимки Сатурна в день летнего солнцестояния на планете. Как уточнили в NASA, такой день происходит на планете раз в 15 лет. Проанализировав снимок, специалисты космического агентства пришли к выводу, что система планеты от зимы к лету претерпевает значительные изменения. Смена времен года на Сатурне происходит резко.
Зонд «Кассини» завершил свою миссию и в скором времени должен сгореть в атмосфере Сатурна.
Оставить комментарий