Археологи нашли в Португалии скелеты с отрубленными руками и ногами

Археологи, работающие в средневековом португальском некрополе, обнаружили сразу три скелета молодых людей, у которых перед смертью были отрублены руки и ноги. Как считают ученые, увечья были получены как форма судебного наказания юношей, проживавших в городе Эстремош в XIII–XV веках.

Останки изувеченных людей были найдены рядом с 94 другими скелетами, обнаруженными в некрополе начиная с 2001 года. По словам археологов, они были ошеломлены находкой людей с такими увечьями. "Руки и ноги были положены рядом или под телами", - рассказала соавтор работы Евгения Куна. Исследование показало, что в месте захоронения присутствовали все кости погибших, что указывает на предсмертную ампутацию конечностей. Археологи считают, что характер повреждений схож с теми, что найдены в захоронениях средневековой Англии, где также практиковалось отрубание конечностей в качестве наказания перед казнью.

В XIV и XV веках таким наказаниям могли подвергаться воры и фальшивомонетчики, говорят ученые. "Возможно, отрубание всех конечностей представляло собой наказание, применявшееся для самых серьезных преступлений", - считает Тереза Фернандес, соавтор работы. Она не исключает, что люди были казнены по политическим мотивам. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Paleopathology.