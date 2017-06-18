Airbus представил новую версию крупнейшего в мире пассажирского самолета

Компания Airbus представила в воскресенье усовершенствованную модификацию самого большого в мире пассажирского самолета серийного производства А380, сообщается в релизе производителя.

Отмечается, что постройка A380plus обойдется на 13% дешевле, чем первого варианта лайнера. В конструкцию крыльев внесены изменения, которые позволят улучшить аэродинамику воздушного судна и сэкономить до 4% топлива.

Также был переработан салон самолета, в результате в нем смогут разместиться дополнительно до 80 пассажиров.

Airbus А380 — первый полностью двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире. Размах его крыльев достигает 80 метров, а длина фюзеляжа — 73 метров. Стоимость самолета в стандартной комплектации — 320 миллионов долларов. А380 может совершать беспосадочные перелеты на расстояние до 15 тысяч километров и перевозить 525 пассажиров регулярными рейсами и до 853 человек в чартерном варианте при условии, что в эконом-классе салон полностью укомплектован. Самолет впервые поступил в эксплуатацию в 2007 году.