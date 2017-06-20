Эстония легализовала роботов-курьеров

Парламент Эстонии проголосовал за использование маленьких роботов-курьеров. Изобретения от стартапа Starship Technologies отвечают критериям.

Технические условия загоняют роботов под единый стандарт: рост не выше одного метра, длина не более 1,2 метра, вес не должен превышать 50 кг, а самое главное – это белоснежные фонари и светоотражатели. Производством роботов-курьеров занимается компания Starship Technologies, офис которой находится в Таллине.

На тротуары допускаются роботы только белого цвета с фонарями и видимыми задними светоотражателями красноного цвета. Роботы в некоторых странах не имеют возможности передвигаться самостоятельно. Тестирование проходит в 60 мировых городах. В штатах Вирджиния и Айдахо приняты поправки к законодательству. Они регулируют движение роботов по улицам. А в Сан-Франциско отменили поправку, разрешающую внедрение роботов.