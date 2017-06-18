Компания Neva Aerospace представила летающий «квадроцикл»

Компания Neva Aerospace собирается представить новый летательный аппарат для личного пользования на предстоящем Парижском автосалоне. Известный как AirQuadOne, аппарат будет обладать вертикальным взлетом, работать на электричестве, достигать максимальной высоты в 914 метров и перемещаться со скоростью 80 км/ч.

Полного заряда аккумуляторной батареи хватит на 20–30 минут полета. Сама батарея будет весить 100 кг, что примерно составит пятую часть от общей массы всего летательного аппарата. При этом батарея будет совместима с зарядными станциями для обычных электромобилей. Кроме того, разработчики заявляют, что будет возможность менять отработанную батарею на полностью заряженную.

Планируется создать две версии AirQuadOne: беспилотную и пилотируемую. Обе версии будут иметь полезную нагрузку до 100 кг. Возможно, будет создана и полуэлектрическая гибридная модель, которая будет иметь время полета около часа. Все версии будут оснащены корпусом из переработанного углеродного волокна.

В настоящее время Neva Aerospace работает над электрическими турбовентиляторами, которые будут обеспечивать тягу AirQuadOne. Ожидает, что самолет будет сертифицирован под категорию легких самолетов в США и Европейском Союзе . Сообщается, что помощь в аварийных ситуациях пользователи будут получать по спутниковому соединению.

В данный момент нет никакой информации о том, когда компания представит функционирующий прототип AirQuadOne.