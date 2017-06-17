В NASA показали робота для колонизации Марса

НАСА показали робота, способного передвигаться по труднопроходимой местности. Робота-гуманоида зовут Valkyrie, он спроектирован научным центром имени Линдона Джонса. Об этом рассказывает Лента.ру

Видео опубликовали на своем канале специалисты института IHMC Robotics, они же разработали алгоритм управления роботом.

Valkyrie имеет порядка 200 датчиков, расположенных по всему телу. Робот способен оценивать получаемую информацию, на основании которой он определяет наиболее плоскую поверхность для осуществления шагов.

Создатели робота предполагают однажды отправить его на Марс, где Valkyrie будет помогать колонистам осваивать планету.

В видео, публиковавшихся на канале ранее, робот мог только стоять на одной ноге и выполнять еще ряд простых действий.