Сбербанк впервые протестировал спецдрон для доставки наличности

Сбербанк впервые в рамках пилотного проекта испытал спецдрон (беспилотные летательные аппараты) для доставки наличных денег, сообщил первый зампред Сбербанка Лев Хасис

"Важный день в жизни инкассации Сбербанка. Сегодня впервые наш спецдрон в рамках пилотного проекта осуществил реальную успешную доставку наличных денег из кассового центра до инкассаторского автомобиля со скоростью около 180 километров в час", — написал Хасис на своей странице в Facebook.

По его словам, дрон осуществил полет на дистанцию около десяти километров.

"Будем продолжать испытания", — отметил Хасис.