Биологи рассказали, как лианы лишают животных пищи

Биологи из Университета Маркетт и Минессотского университета выяснили, каким образом лианы препятствуют образованию плодов, и, следовательно, размножению деревьев, на которых обитают. Причем влияет это на жизнь не только окружающих растений, но и животных. Свою работу ученые опубликовали в Journal of Ecology.

«Известно, что лианы конкурируют с деревьями в тропических лесах за солнечный свет, но до этого исследования мы не знали, до какой степени лианы снижают размножение тропических деревьев», – заявил один из авторов работы, исследователь из Университета Маркетт Стефан Шнитцер.

Исследование проводилось на 16 экспериментальных участках, на которых были определены виды всех деревьев и лиан более сантиметра в диаметре. Кроме того, эти растения уже измерены, помечены и нанесены на карту. В 2011 году ученые вырубили все лианы на восьми участках, на остальных они продолжали расти нетронутыми.

В 2012, 2013 и 2016 годах биологи подсчитали растения, дающие цветы и плоды на этих участках. Оказалось, что через два года после вырубки лиан таких растений стало на 173% больше, чем на территориях, где лианы продолжали расти. Через пять лет эта разница составляла 150%.

Тот факт, что лианы мешают размножению отдельных видов деревьев, был известен и ранее, но сейчас биологи показали влияние лиан на все растения, рядом с которыми они живут. «Семена большинства лиан в тропических лесах Америки распространяются ветром, в то время как семена многих деревьев перемещаются вместе с животными. Таким образом, лианы снижают “производство” фруктов, не заменяя их своими плодами, что может приводить к нехватке пищи для животных», – пояснила соавтор статьи, биолог из Университета Маркетт Мария Гарсия Леон.