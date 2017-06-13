NASA предсказало Земле дождливое будущее

По мере нагревания планеты количество осадков в тропических регионах будет увеличиваться. Согласно данным нового исследования, существующие климатические модели неверно прогнозируют количество этих осадков, поскольку не учитывают сокращение высотных облаков над тропиками, зафиксированное в последних наблюдениях NASA . С подробностями можно ознакомиться в Nature Communications.

Высотные облака «ловят» тепло в атмосфере, но из-за глобального потепления таких облаков становится меньше. Это приводит к охлаждению тропической атмосферы и увеличению количества осадков. Дело в том, что когда вода испаряется, превращается в водяной пар и поднимается в атмосферу, она несет в себе тепловую энергию, из-за которой испаряется. Но когда пар достигает холодных верхних слоев атмосферы, он конденсируется в жидкие капли или частицы льда, высвобождая тепло и нагревая атмосферу.

При повышении температуры поверхности Земли происходят глобальные сдвиги воздушных потоков, которые приводят к уменьшению количества высотных тропических облаков. Такие воздушные потоки называются общей циркуляцией атмосферы и включают в себя широкую зону восходящего воздушного потока, сосредоточенного на экваторе. Наблюдения за последние 30–40 лет показали, что по мере потепления климата эта зона сужается, вызывая уменьшение высотных облаков.

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA сравнили климатические данные, полученные в течение последних нескольких десятилетий с 23 климатическими моделями того же периода. Оказалось, что большинство климатических моделей недооценивают темпы увеличения количества осадков на каждый градус потепления поверхности, произошедшего в последние десятилетия.

Исследователи отметили, что новые данные помогут им усовершенствовать климатические модели.