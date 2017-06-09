На данный момент большая часть интернета представлена смартфонами, планшетами и персональными компьютерами - устройствами, которые поставляют информацию человеку. Через пять лет эти устройства окажутся в меньшинстве, основное внимание сместится на машины, предназначенные для общения друг с другом в «умных» домах, офисах и автомобилях, согласно прогнозу Cisco

К 2021 году Cisco ожидает значительный рост устройств, действующих по принципу «машина к машине». Такие устройства будут представлять 51% всех подключенных интернет-устройств, согласно прогнозам Cisco. О чем же будут болтать друг с другом все эти машины? В основном о том, что касается инфраструктуры «умных» домов: освещение, отопление и тому подобное. К 2021 году в наших домах будет встроено более 6 млрд устройств, отмечается в докладе Cisco. Еще несколько миллиардов будут распределены по всем офисам, больницам, фабрикам и магазинам. Использование персональных устройств, таких как смартфоны и планшеты, уже достигло крайней точки, отметила Шрути Джейн, старший аналитик компании Cisco.

«Мы, безусловно, можем получить еще больше смартфонов и других устройств и все они будут качественнее предыдущих. Но всему есть предел», - отметил эксперт. Годовые прогнозы Cisco оказались достаточно надежными. В 2012 году прогноз компании по росту мирового онлайн-трафика в ближайшие пять лет находился в пределах 1% от фактической статистики роста.