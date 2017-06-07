НАСА надеется на продолжение сотрудничества с Россией

НАСА считает сотрудничество с Россией очень крепким и надеется, что правительства двух стран останутся приверженными достигнутых соглашений, несмотря на политический климат, заявила РИА Новости старший советник по исследованиям и космическим операциям НАСА Кэтлин Лоурини.

"Конечно, мы в определенной степени подвержены политической обстановке, но мы выполняем задачи, которые были согласованы на бумаге наши правительствами. И мы надеемся, что наши правительства не изменят это, наше сотрудничество очень хорошее", — сказала Лоурини РИА Новости на полях международной конференции по исследованию космоса GLEX-2017.

Она подчеркнула, что НАСА и "Роскосмос" сконцентрированы на выполнении конкретных задач, таких как поддержание работы МКС и обеспечение безопасности экипажа.

"Наши коллеги из России и "Роскосмоса" — прекрасные партнеры, с которыми мы работаем многие годы, и наше сотрудничество очень крепкое", — добавила представитель НАСА.