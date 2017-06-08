Названы сроки появления в России беспилотной доставки из интернет-магазинов

Интернет-магазины в России могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров. Это предусмотрено в формирующейся Минпромторгом совместно со Сбербанком Стратегии развития электронной торговли в России на 2017-2018 годы и на период до 2025-го, пишет газета «Известия»

В документе констатируется, что в стране должна появиться и функционировать логистическая инфраструктура, которая позволит доставлять товары из интернет-магазинов по разумной цене и в срок до трех суток.

Отмечается, что для решения проблем логистики необходимы государственные меры стимулирования и специальные программы, например, развитие технологий и методов доставки, автоматизация и снижение себестоимости (дирижабли, дроны, 3D принтеры).

В « Почте России » рассказали, что уже ведут переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы беспилотниками. В то же время операторы интернет-торговли считают, что сейчас в стране нет необходимого уровня заказов продукции в Сети, чтобы было выгодно использовать дроны, как это уже делают, например, в США.

В конце мая сообщалось, что Сбербанк планирует испытание дрона, который будет доставлять наличные средства. Лаборатория Сбербанка исследует возможности использования беспилотных летательных аппаратов для повышения эффективности работы.