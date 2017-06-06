Microsoft прекратит поддержку Skype с 1 июля

Microsoft прекратит обслуживание старых приложений с 1 июля. В этот список вошли Skype на Windows Phone 8 или 8.1, Windows RT, сообщения приложения для Windows 10 Mobile.

Сейчас компания работает над возвращением Skype на платформу P2P. Этот переход является полным. Старые приложения прекратят работу 1 июля. Microsoft начал рассылку соответствующих уведомлений пользователям.

Однако это объявление не должно быть сюрпризом, поскольку компания в прошлом году объявила о завершении поддержки этих платформ. При использовании этих приложений после 1 июля останется несколько вариантов. Если нет доступа к веб-браузеру, то можно использовать Skype в интернете. Однако для получения доступа к платформе понадобится новое оборудование.