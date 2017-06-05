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В соцсетях распространяется фейковый конкурс от "Аэрофлота"
Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о своей непричастности к проводимому в Сети конкурсу с якобы бесплатной раздачей авиабилетов. Обращение авиаперевозчика опубликовано на его странице в Facebook.
«Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте www.aeroflot.ru и в официальных сообществах в соцсетях», - подчеркнули в «Аэрофлоте».
Информация о конкурсе, который якобы проводит «Аэрофлот», начала появляться в соцсетях 3 июня. Ссылка, по которой пользователям предлагалось перейти для участия в конкурсе, вела на сайты с похожими на «Аэрофлот» адресами. На этих ресурсах присутствовал логотип компании и объявление. После прохождения короткого опроса сайт сообщал, что посетитель выиграл два билета авиакомпании.
Директор по работе с частными клиентами Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании киберпреступлений, Руслан Юсуфов на своей странице в Facebook пояснил, что из-за переходов на такие сайты компьютеры могут заразиться троянами, а информацию о пользователях продадут рекламным агентствам.
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