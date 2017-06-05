Авиакомпания «Аэрофлот» заявила о своей непричастности к проводимому в Сети конкурсу с якобы бесплатной раздачей авиабилетов. Обращение авиаперевозчика опубликовано на его странице в Facebook

«Официально заявляем, что наша авиакомпания не имеет отношения к этому розыгрышу. Нам важно ваше доверие, поэтому помните, что актуальные и достоверные сведения о текущих акциях мы размещаем только на нашем сайте www.aeroflot.ru и в официальных сообществах в соцсетях», - подчеркнули в «Аэрофлоте».

Информация о конкурсе, который якобы проводит «Аэрофлот», начала появляться в соцсетях 3 июня. Ссылка, по которой пользователям предлагалось перейти для участия в конкурсе, вела на сайты с похожими на «Аэрофлот» адресами. На этих ресурсах присутствовал логотип компании и объявление. После прохождения короткого опроса сайт сообщал, что посетитель выиграл два билета авиакомпании.