Источник в Foxconn рассказал про iPhone 8, Siri Speaker и E-Ink-клавиатуру в новых MacBook

На форму Reddit резко появился пользователь с ником FoxconnInsider, называющий себя инсайдером с завода-производителя.

Он утверждает, что видел новый смартфон Apple на этапе инженерного тестирования (EVT) в январе 2017 года, тогда на задней панели не было никакого сканера отпечатков пальцев, а экран был как на рендерах Гескина. Сам же гаджет получил стеклянный корпус с металлическими рамками. Во-вторых, Siri Speaker тестировалась в разных форм-факторах, но остановились на цилиндрической форме. Был прототип с камерой и дисплеем.

Новые iMac 2017 получат старый дизайн. Изменения коснутся лишь аппаратной части — «будет применяться больше стекла, будет тёмный практически чёрный корпус». Также утверждается, что появится светящийся логотип за счёт панели micro-LED. На ранней стадии тестирования находятся и очки дополненной реальности. Гаджет должен выйти в 2019 году и получить «модули костной проводимости, несколько микрофонов, встроенный аккумулятор и призмы для вывода информации на глаза пользователя». Поставками займётся некий немецкий производитель.

И последнее, в 2018 году Apple планирует внедрить в макбуки динамическую клавиатуру с использованием небольших дисплеев на базе E-Ink. Так можно будет быстро менять изображение любых символов на клавишах, Touch Bar останется. Аналогичный дизайн ждёт и Magic Keyboard.