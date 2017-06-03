Робот в Китае будет сдавать выпускной экзамен по математике

Разработчики искусственного интеллекта AI-MATHS решили протестировать его на выпускном экзамене в обычной китайской школе.

Как сообщают СМИ, робот вместе со школьниками попробует решить несколько вариантов математических заданий в течение двух часов экзамена. Испытание пройдет 7 июня сего года. Информацией об этом поделилось агентство «Синьхуа»

Создатели AI-MATHS заявили, что их робот уже пытался пройти подобное испытание зимой, но чуть не провалил его. Он набрать лишь 93 балла, что всего на три пункта превышает проходной минимум.

Стоит отметить, что данный проект курирует Министерства науки и технологий КНР. Это ведомство поставило задачу разработать к 2020 году роботов, которые способны сдать экзамены для поступления в лучшие высшие учебные заведения Китая.