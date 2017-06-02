Ракета-носитель Ariane 5 успешно вывела на орбиту два спутника связи

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя спутниками на борту в ночь на 2 июня успешно стартовала с космодрома «Куру» во Французской Гвиане. Об этом сообщается на странице компании-оператора космодрома Arianespace в Twitter.

Как уточняется, запуск ракеты состоялся в 20:45 по местному времени (02:45 мск).

Ракета Ariane 5 вывела на орбиту американский спутник ViaSat-2 и французский аппарат EUTELSAT 172B.

Отмечается, что запуск ракеты стал уже шестым по стартом с космодрома «Куру» с начала текущего года.

Предыдущий запуск Ariane-5 был осуществлён 5 мая. Тогда ракета вывела на орбиту бразильский и южнокорейский телекоммуникационные спутники связи SGDC и KOREASAT-7.