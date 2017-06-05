Над научной базой в Антарктиде уфологи заметили НЛО

Над немецкой научной станцией под названием Neumayer III, расположенной в Антарктике, самопровозглашенные охотники за инопланетянами обнаружили НЛО. По мнению уфологов, шарообразный объект в небе над базой может быть космическим кораблем

Станция Neumayer III функционирует с 20 февраля 2009 года. На сегодняшний день, несмотря на суровые погодные условия, на ней работают девять человек, проводящие научные исследования по метеорологии, геофизике, биологии, гляциологии и ряду других наук, передаёт planet-today.ru. Как сообщается, шарообразный полупрозрачный объект серого цвета попал в кадр внешней камеры наблюдения научной базы 2 июня 2017 года около 11 часов утра. Вскоре он привлёк внимание уфологов, один из которых посвятил «открытию» видеоролик.

Стоит отметить, что, пусть ролик уже набрал несколько тысяч просмотров, многие, судя по комментариям, отнеслись к нему довольно скептически.

Напомним, не так давно российский радиолюбитель Валентин Дегтярев увидел на спутниковых снимках поверхности Антарктиды необычный объект, который, по мнению жителя Нижнего Тагила, представляет собой космический корабль инопланетян, потерпевший крушение миллионы лет назад.

Порой на сообщения о вторжении инопланетян даже оказываются вынуждены всерьёз реагировать стражи порядка. Так, недавно житель Краснодара заявил в полицию, что представители внеземной цивилизации совершили несанкционированную посадку в лесополосе неподалёку от его дома, и одному из местных полицейских пришлось осмотреть предполагаемое место посадки, проверив, нет ли там самих инопланетян (рост которых, согласно сообщению, достигал семи метров) или технологических устройств серебристого цвета, которые те якобы принесли с собой. Доказательств контакта с представителями других планет обнаружено, увы, не было. Любопытно, что сам автор заявления, как сообщается вёл себя вполне адекватно и не производил впечатления психически нездорового человека.